Студентов, разбивших фонари в парке «Черное озеро», могут отчислить из вузов

Полиция Казани разыскала молодых людей, которые разбили фонари в парке «Черное озеро». За мелкое хулиганство им грозят штрафы, отчисление из вузов и возмещение ущерба.



Нарушителями оказались студенты казанских вузов возрастом 19—21 год. 10 мая парней задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Свою вину они признали.

«За циничное нарушение общественного порядка им будет предъявлен иск о полном возмещении причиненного ущерба. Руководству учебных заведений, где правонарушители проходят обучение, будут представлены все материалы о недостойном поведении их учащихся для принятия соответствующих мер, вплоть до исключения из вузов», — сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Были составлены протоколы за административное правонарушение по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», по которой предусмотрен штраф 1—2,5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, 6 мая в отдел полиции «Япеево» поступила жалоба от 56-летней жительницы Казани о том, что в парке «Черное озеро» повреждены четыре плафона на металлических стойках.