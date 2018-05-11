Смету расходов «Анкор Банка» на II квартал увеличили до 21,1 миллиона рублей

Смета текущих расходов на конкурсное производство в АО «Анкор Банк» на II квартал 2018 года увеличена на 276 тыс. рублей. Таким образом, будет потрачено 21,1 млн рублей.

Как сообщается на сайте агентства по страхованию, смета увеличена в части расходов на содержание аппарата в связи с необходимостью оплаты отпускных работникам банка и в части административно-хозяйственных расходов в связи с необходимостью оплаты нотариальных расходов.

Ранее сообщалось, что «Анкор Банку» продлили еще на полгода конкурсное производство — до 10 октября 2018 года.