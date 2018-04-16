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«Анкор Банку» на полгода продлили конкурсное производство

10:02, 16.04.2018
«Анкор Банку» на полгода продлили конкурсное производство
Фото: realnoevremya.ru / Евгений Калашников

Обанкроченному год назад «Анкор Банку» продлили еще на полгода конкурсное производство — до 10 октября 2018 года.

Суд пришел к выводу, что завершить банкротство нельзя, так как не реализовано имущество на сумму свыше 100 млн рублей, не взысканы долги на более чем 5 млрд рублей, а также не оспорены подозрительные сделки на почти 290 млн рублей, передает ИА REGNUM.

Напомним, иск о банкротстве кредитной организации после отзыва у нее лицензии подал ЦБ РФ. Исковое заявление поступило в суд 10 марта 2017 года, сумма финансовых претензий составляла 6,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 марта 2018 года конкурсный управляющий «Анкор Банка», Агентство по страхованию вкладов (АСВ), подал в суды 1875 исков на сумму 1,2 млрд рублей. Из них было удовлетворено 107 заявлений на 314,4 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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