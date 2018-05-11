Арбитраж РТ отклонил иск «Татфондбанка» о банкротстве «Урмана» на 1,1 млрд рублей

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов подало иск о банкротстве ООО «Урман». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Сумма исковых требований составила 1,1 млрд рублей. Заявление было подано 10 мая. В тот же день суд оставил его без движения.

Отметим, что, согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Урман» 18 февраля 2018 года прекратило деятельность в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Ранее арбитраж РТ запустил начальную процедуру банкротства застройщика «Экопарка «Дубрава». Иск о признании банкротом застройщика подал «Татфондбанк».