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Арбитраж РТ запустил начальную процедуру банкротства застройщика «Экопарка «Дубрава»

10:25, 07.05.2018
Арбитраж РТ запустил начальную процедуру банкротства застройщика «Экопарка «Дубрава»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения сроком на 3 месяца в отношении застройщика ЖК «Экопарк «Дубрава» — строительной компании ООО «Тандем-Д». Таким образом, стартовал начальный этап банкротства застройщика.

Следующее судебное заседание назначено на 9 июля, говорится в сообщении на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

Иск о признании банкротом застройщика подало ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов. Сумма требований составила 2,1 млрд рублей. Подробнее о деле читайте в материале «Реального времени».

Недвижимость Татарстан
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