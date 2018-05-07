Арбитраж РТ запустил начальную процедуру банкротства застройщика «Экопарка «Дубрава»
Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения сроком на 3 месяца в отношении застройщика ЖК «Экопарк «Дубрава» — строительной компании ООО «Тандем-Д». Таким образом, стартовал начальный этап банкротства застройщика.
Следующее судебное заседание назначено на 9 июля, говорится в сообщении на сайте единого федерального реестра о банкротстве.
Иск о признании банкротом застройщика подало ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов. Сумма требований составила 2,1 млрд рублей. Подробнее о деле читайте в материале «Реального времени».Недвижимость Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым