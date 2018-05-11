В зале «Корстона» с потолка рухнули металлоконструкции
В одном из конференц-залов «Корстона» рухнули потолочные металлические конструкции с закрепленными на них экранами и электроникой.
Инцидент произошел накануне, 10 мая, сообщает «Татарстан-24», в распоряжении которого оказались фото с места ЧП.
Отмечается, что при обрушении никто не пострадал. Обрушение произошло после окончания первого дня работы форума KazanSummit.
По неофициальной информации, к сегодняшнему утру завалы разобрали, ущерб оценивается в несколько миллионов рублей.
Напомним, накануне стартовал KazanSummit. Подробнее о первом дне форума — в материале «Реального времени».Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым