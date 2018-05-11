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Суд отправил на принудительное лечение напавшего на журналистку Фельгенгауэр

11:05, 11.05.2018
Суд отправил на принудительное лечение напавшего на журналистку Фельгенгауэр
Фото: скриншот видео

Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение Бориса Грица, обвиняемого в нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщает «Медиазона».

Отмечается, что у мужчины диагностировали параноидную шизофрению. Судья решила, что его расстройство может быть опасным для окружающих, поэтому признала его невменяемым и отправила на лечение.

Напомним, что обвиняемый 23 октября проник в редакцию «Эха Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. После чего он находился под стражей. Последний раз его арест был продлен до 23 апреля.

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