Суд отправил на принудительное лечение напавшего на журналистку Фельгенгауэр

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Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение Бориса Грица, обвиняемого в нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщает «Медиазона».

Отмечается, что у мужчины диагностировали параноидную шизофрению. Судья решила, что его расстройство может быть опасным для окружающих, поэтому признала его невменяемым и отправила на лечение.

Напомним, что обвиняемый 23 октября проник в редакцию «Эха Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. После чего он находился под стражей. Последний раз его арест был продлен до 23 апреля.