Президент Ассоциации предпринимателей-мусульман рассказал, как России защититься от «гибридных войн»

Президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов заявил, что у России есть возможности для увеличения экспорта в страны Организации исламского сотрудничества (ОИС), в частности в Турцию. По его словам, это может стать защитой от санкций: в условиях, когда «блуждают решения по российскому экспорту», Россия может перенаправить потоки товаров в ОИС.

«Все мы видим, что сейчас возникло такое новое понятие — гибридные войны. И Европа, и Америка, и их союзники — они все это очень активно применяют, и если раньше они в сторону России, в сторону других некоторых стран только указывали пальцем — так не делайте, то сейчас вовсю уже запущен механизм по открытию так называемого фронта по торговым войнам. К сожалению, Россия здесь находится в эпицентре этих событий — вынужден это констатировать. И, как нас всегда учили, когда возникает проблема, подобные стрессы, критические ситуации — всегда появляются новые возможности», — сказал Шагимарданов в ходе пресс-конференции на форуме KazanSummit.

К примеру, Турция «переваривает через себя очень большое количество экспортной продукции», добавил он. Это российское зерно, а также уголь, лес и т. д. По словам Шагимарданова, у России есть возможности для сотрудничества со станами ОИС — «не всегда как с потребителями, но как с реэкспортерами».

В то же время, сказал он, важно, что именно Россия будет экспортировать: «Экспорт-то мы наладим, но здесь очень важен и второй фактор: что мы будем экспортировать. Мы так же будем оставаться сырьевой страной и экспортировать то, что срезали, то, что выкопали, или будем создавать какие-то новые продукты? Это самое важное, о чем мы должны подумать, позаботиться».