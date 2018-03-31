Суд арестовал брата совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова на два месяца

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего сенатора от Смоленской области и президента Ночной хоккейной лиги Магомеда Магомедова на два месяца, до 30 мая. Магомедов обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей, растрате и создании преступного сообщества.

Он является братом миллиардера совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова, которого сегодня также арестовали до 30 мая, не отпустив под залог в 2,5 млрд рублей. Ему вменяют те же, что и брату, обвинения.

Кроме того, сегодня суд арестовал Артура Максидова, главу компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», по подозрению в хищении 670 млн рублей. Он пробудет в СИЗО до 30 мая.