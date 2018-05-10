В Казани с 12 по 14 мая закроют движение по Ленинской дамбе в направлении центра

В Казани с 12 по 14 мая проезжая часть площади Тысячелетия и Ленинской дамбы в сторону центра будет закрыта в связи с дорожными работами. Об этом сообщили в мэрии Казани со ссылкой на ОАО «Каздорстрой».

Отмечается, что ограничение движения будет действовать с 4.00 12 мая до 5.00 14 мая из-за работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия на участке от ул. Чистопольской до ул. Ташаяк.

При этом полное закрытие движения произойдет в сторону центра города. В обратном направлении от ул. Ташаяк до ул.Чистопольской в сторону Московского района автомобили смогут передвигаться в обычном режиме.

Напомним, что по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» на ремонт Ленинской дамбы выделено 154,8 млн рублей.