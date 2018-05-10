Минниханов обсудил сотрудничество с делегацией Саудовской Аравии на KazanSummit

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с делегацией Саудовской Аравии на полях X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между Республикой Татарстан и Саудовской Аравией. В частности, была затронута тема взаимодействия в рамках группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».



Министр по делам религии Саудовской Аравии Абдулла Хейдан заявил, что Татарстан выступает мостом в укреплении российско-саудовский отношений.



Рустам Минниханов, в свою очередь, поблагодарил за то, что Саудовская Аравия направила в Казань очень представительную делегацию. Президент РТ также выразил надежду, что в дальнейшем республику сможет посетить министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед Касаби.

Отметим, что на саммите ВЭБ и Исламский банк развития договорились создать фонд на $100 млн для поддержки новаций. Подробнее о первом дне KazanSummit — в материале «Реального времени».