ВЭБ и Исламский банк развития создадут фонд на $100 млн для поддержки новаций

ВЭБ и Исламский банк развития договорились о запуске инвестиционного фонда, который будет вкладывать деньги в развитие высокотехнологичных проектов. Об этом заявил глава «Внешэкономбанка» Сергей Горьков на Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit».



«Мы и Исламский банк развития создаем фонд в размере пока $100 млн. Фонд будет направлен на поддержку именно проектов в высокотехнологичной сфере, для поддержки крупных проектов и новаций, включая блокчейн и другие направления», — цитирует ТАСС Горькова.

Отмечается, что ВЭБ и Исламский банк развития год назад подписали меморандум о взаимопонимании.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку Russia Halal Expo, организованную на площадке X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».