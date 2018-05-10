«АК БАРС» Банк выступил партнером X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2018»

«АК БАРС» Банк выступил в качестве национального партнера X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2018», проходящего в Казани с 10 по 12 мая. Столицу Татарстана посетили около 3 тысяч гостей более чем из 50 стран. Среди почетных участников и экспертов саммита: послы и министры государств исламского мира, представители российских и иностранных финансовых институтов, депутаты парламентов, инвесторы и бизнесмены. Также в саммите принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

«АК БАРС» Банк на выставке Russia Halal Expo представил гостям инновационную технологию банка — искусственный интеллект Aimee API. Обладающий интеллектом робот способен поддерживать беседу и успешно обрабатывать обращения клиентов с учетом контекста в 30% случаев. Технология востребована как корпоративный инструмент, повышающий эффективность работы подразделений банка за счет непрерывного обслуживания клиентов.

Также банк провел ряд встреч в рамках обсуждения стартапов Организации исламского сотрудничества. Начальник отдела партнерского финансирования ПАО «АК БАРС» Банка Искандер Исхаков выступил в качестве модератора на сессии «Опыт создания партнерских финансовых проектов в России и мире».

Цель международного саммита — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Ключевая тема KazanSummit 2018 года — «Халяль Лайфстайл». Также в рамках мероприятия были затронуты такие темы, как инвестиции в человеческий капитал, исламские финансы и партнерский банкинг, технологии блокчейн, а также социальная ответственность бизнеса и другие.

Партнерский материал