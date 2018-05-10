В Кремле опровергли информацию о письме Путина о Серебренникове

Письмо оргкомитету Каннского кинофестиваля о том, что президент РФ Владимир Путин не может посодействовать поездке на фестиваль режиссера Кирилла Серебрянникова, подготовлено не главой государства, а МИД РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я хотел бы внести ясность в историю с Каннским кинофестивалем. Действительно, оргкомитет Каннского кинофестиваля обращался в МИД, где содержалась просьба обеспечить приезд Серебрянникова на фестиваль», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Он подчеркнул, что «это не был ответ непосредственно от президента Путина».

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин объяснил отсутствие Кирилла Серебренникова на Каннском кинофестивале независимым российским правосудием.