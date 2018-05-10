Путин объяснил отсутствие Серебренникова в Каннах независимым российским правосудием

Президент России Владимир Путин ответил на просьбу МИД Франции отпустить режиссера Кирилла Серебренникова представить свой фильм «Лето» на Каннском кинофестивале.



Руководитель французского МИД написал письмо Путину с просьбой посодействовать присутствию Серебренникова на фестивале, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора фестиваля Тьери Фермо.

«Этим утром мы получили официальный ответ президента Путина, который нам передал посол России во Франции», — заявил Фермо.

Ответ российского президента, по его словам, сводится к следующему: «Я был бы рад вам помочь, но у Серебренникова проблемы с правосудием, а правосудие в России независимо».

Напомним, Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделили на культурный проект «Платформа».