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Путин объяснил отсутствие Серебренникова в Каннах независимым российским правосудием

15:12, 10.05.2018 2
Путин объяснил отсутствие Серебренникова в Каннах независимым российским правосудием
Фото: commons.wikimedia.org / Col. Hans Landa

Президент России Владимир Путин ответил на просьбу МИД Франции отпустить режиссера Кирилла Серебренникова представить свой фильм «Лето» на Каннском кинофестивале.

Руководитель французского МИД написал письмо Путину с просьбой посодействовать присутствию Серебренникова на фестивале, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора фестиваля Тьери Фермо.

«Этим утром мы получили официальный ответ президента Путина, который нам передал посол России во Франции», — заявил Фермо.

Ответ российского президента, по его словам, сводится к следующему: «Я был бы рад вам помочь, но у Серебренникова проблемы с правосудием, а правосудие в России независимо».

Напомним, Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделили на культурный проект «Платформа».

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:42
    Независимо, это в том смысле, что от него ничего не зависит?
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    Анонимно 16:15
    разумный ответ на провокационный запрос. Странный интерес у французских дипломатов к отечественным жуликам, будут выставлять как "очередную жертву режима"
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