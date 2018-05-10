«Камгэсэнергострой» ликвидирует филиал в Москве

ПАО «Камгэсэнергострой» из Набережных Челнов на ближайшем общем годовом собрании акционеров компании планирует утвердить закрытие филиала в Москве.

Необходимость в московском подразделении отсутствует, так же как его упоминание в Уставе.

«Этот филиал никогда не работал, и штата там нет. Просто числился в Уставе как филиал, который был создан лет десять назад. Каждый раз, отчитываясь в налоговой, заключая контракты, мы должны объяснять, какую деятельность ведет филиал в Москве. Но он ни одного дня не работал», — цитирует Chelny-biz.ru заместителя гендиректора строительной организации Рустема Хамидуллина.

В связи с этим на годовое общее собрание вынесут утверждение Устава компании в новой редакции. Кроме этого в повестке заседания утверждение годового отчета «Камгэсэнергострой» и распределение прибыли, в том числе вопрос о выплате дивидендов, а также избрание Совета директоров.