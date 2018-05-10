Телетрансляцию инаугурации Путина посмотрели более 5,8 млн россиян

Телетрансляцию церемонии инаугурации президента России Владимира Путина посмотрели свыше 5,8 млн граждан России старше четырёх лет. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, передаёт «РИА Новости».

Порядка 2,156 млн смотрели трансляцию по телеканалу «Россия 1». Еще 2,145 млн жителей России наблюдали церемонию по Первому каналу. Третье место оказалось у телеканала НТВ — порядка 1 млн зрителей.

В исследовании приняли участие жители городов с населением больше 100 тыс. человек.



Напомним, что церемония инаугурации президента России прошла в Большом Кремлевском дворце 7 мая. Владимир Путин стал главой государства в четвертый раз. Он принял президентский знак и принес присягу, после чего председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил об официальном вступлении Путина в должность.