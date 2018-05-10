Давид Юрченко: «На нас не будет давить то, что «Уфе» нужно шестое место»

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко, не мало сделавший в «Уфе» в первые сезоны уфимцев в Премьер-лиге, прокомментировал «синдром шестого места»:



— Мы слышали заявления Алаева, но приоритет — любовь к футболу и поддержка близких. Пусть руководители решают вопросы. Мы хотели победить, у нас это получилось.



Мы хотим выйти в стыковые матчи в РФПЛ. Все в наших руках. На нас не будет давить то, что «Уфе» нужно шестое место. У нас есть сплоченный коллектив, который идет к своей цели», — сказал Юрченко корреспонденту Sport24.ru.



Напомним, «Тосно» накануне выиграл Кубок России, но из-за проблем с лицензированием может не сыграть в Лиге Европы на будущий сезон.

