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Давид Юрченко: «На нас не будет давить то, что «Уфе» нужно шестое место»

13:08, 10.05.2018

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко, не мало сделавший в «Уфе» в первые сезоны уфимцев в Премьер-лиге, прокомментировал «синдром шестого места»:

— Мы слышали заявления Алаева, но приоритет — любовь к футболу и поддержка близких. Пусть руководители решают вопросы. Мы хотели победить, у нас это получилось.

Мы хотим выйти в стыковые матчи в РФПЛ. Все в наших руках. На нас не будет давить то, что «Уфе» нужно шестое место. У нас есть сплоченный коллектив, который идет к своей цели», — сказал Юрченко корреспонденту Sport24.ru.

Напомним, «Тосно» накануне выиграл Кубок России, но из-за проблем с лицензированием может не сыграть в Лиге Европы на будущий сезон.

СпортФутбол Башкортостан
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