Минниханов: исламский банкинг перерос в халяльный образ жизни

Президент Татарстана Рустам Минниханов, который также является председателем группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», заявил, что форум KazanSummit заметно преобразился за последнее десятилетие.



«Я должен сказать, что KazanSummit набирает обороты. За эти десять лет мы выросли в десять раз. Сегодня он стал совершенно другой, и только исламский банкинг уже перерос в халяльный образ жизни», — заявил Минниханов.

Отмечается, что начинания республики поддерживает руководство Сбербанка. При этом кредитная организация видит свою роль не только во внедрении исламского финансирования, но и в участии в любом проекте, позволяющем развивать исламскую экосистему.

«Проделана очень огромная работа с точки зрения законодательства. Безусловно, это является на сегодняшний день еще фундаментальной задачей. Для того чтобы выстроить стройный процесс партнерского финансирования, важно решить много задач. Одной из них, конечно, является наличие просто определения «партнерское финансирование» в гражданском кодексе», — отметил вице-президент Сбербанка, председатель Волго-Вятского банка Петр Колтыпин.

Среди задач банка — также внесение изменений в налоговое регулирование.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку Russia Halal Expo, организованную на площадке X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».