«Нафтогаз»: суд в Гааге обязал Россию возместить Украине потери в Крыму

«Нафтогаз Украины» сообщил, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям из-за их потерь активов в Крыму.

«Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма»,— опубликовала компания сообщение на странице в Twitter. Другие подробности компания не приводит, заметил «Коммерсантъ».

Напомним, в сентябре прошлого года украинская компания «Нафтогаз» подала иск с требованием к России возместить $5 млрд убытков в связи с потерей активов в Крыму.