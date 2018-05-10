«Нафтогаз»: суд в Гааге обязал Россию возместить Украине потери в Крыму
«Нафтогаз Украины» сообщил, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям из-за их потерь активов в Крыму.
«Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма»,— опубликовала компания сообщение на странице в Twitter. Другие подробности компания не приводит, заметил «Коммерсантъ».
Перша ластівка) pic.twitter.com/seozhSRG7R
— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 10 мая 2018 г.
Напомним, в сентябре прошлого года украинская компания «Нафтогаз» подала иск с требованием к России возместить $5 млрд убытков в связи с потерей активов в Крыму.ЭкономикаФинансы
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