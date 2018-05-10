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«Нафтогаз»: суд в Гааге обязал Россию возместить Украине потери в Крыму

11:50, 10.05.2018
«Нафтогаз»: суд в Гааге обязал Россию возместить Украине потери в Крыму
Фото: pixabay.com

«Нафтогаз Украины» сообщил, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям из-за их потерь активов в Крыму.

«Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма»,— опубликовала компания сообщение на странице в Twitter. Другие подробности компания не приводит, заметил «Коммерсантъ».

Напомним, в сентябре прошлого года украинская компания «Нафтогаз» подала иск с требованием к России возместить $5 млрд убытков в связи с потерей активов в Крыму.

ЭкономикаФинансы
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