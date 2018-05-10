«Ашан» перестанет быть магазином дешевых товаров

Сеть «Ашан» решила сменить концепцию и дать более полное предложение потребителям. В связи с этим упор с дешевых товаров будет смещен. Об этом сообщил гендиректор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми.

«Задача сейчас — дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, то есть в среднем и премиум-сегменте». При этом, по словам гендиректора сети, новые товары также будут стоить меньше, чем у конкурентов, передают «Ведомости».

Ранее стало известно, что «Ашан» собирается увеличить и обновить ассортимент готовых блюд в своих магазинах, а затем запустить их доставку.