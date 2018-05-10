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«Ашан» перестанет быть магазином дешевых товаров

10:39, 10.05.2018
«Ашан» перестанет быть магазином дешевых товаров
Фото: commons.wikimedia.org / А.Savin

Сеть «Ашан» решила сменить концепцию и дать более полное предложение потребителям. В связи с этим упор с дешевых товаров будет смещен. Об этом сообщил гендиректор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми.

«Задача сейчас — дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, то есть в среднем и премиум-сегменте». При этом, по словам гендиректора сети, новые товары также будут стоить меньше, чем у конкурентов, передают «Ведомости».

Ранее стало известно, что «Ашан» собирается увеличить и обновить ассортимент готовых блюд в своих магазинах, а затем запустить их доставку.

БизнесРозничная торговля
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