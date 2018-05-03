Мэр Ижевска ушел в отставку
Мэр Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку по собственному желанию, объявил в своем аккаунте в Facebook глава Удмуртии Александр Бречалов.
По каким причинам Тюрин ушел в отставку и где продолжит работу, пока неизвестно.
Справка
Юрий Александрович Тюрин, родился 5 апреля 1957 года в поселке Ишеевка, Ульяновского района Ульяновской области/
В 1979 году – окончил Ульяновский политехнический институт по специальность энергоснабжение промышленных предприятий.
С 1979 – 2015 годы работал в «Ижстали», пройдя путь от электромонтера электроремонтного цеха до главного энергетика предприятия.
8 октября 2015 года депутаты городской думы Ижевска выбрали Тюрина на пост главы города.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым