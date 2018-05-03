Мэр Ижевска ушел в отставку

Фото: скриншот с YouTube

Мэр Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку по собственному желанию, объявил в своем аккаунте в Facebook глава Удмуртии Александр Бречалов.

По каким причинам Тюрин ушел в отставку и где продолжит работу, пока неизвестно.