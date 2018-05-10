Казанское «Торнадо» сыграет в финале НХЛ

Сегодня казанское «Торнадо» сыграет в финале Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Игра пройдет в Сочи в 9.00 по московскому времени. Соперником казанского клуба станет «Флагман» из Ленинградской области (город Всеволожск). Прямая трансляция матча доступна по ссылке.



Татарстанский клуб в полуфинале обыграл главного прошлогоднего финалиста, являвшегося главным фаворитом дивизиона «Лига Чемпионов» «Скоростную Машину» из Москвы со счетом 2:1. Победа была добыта в серии буллитов.

Напомним, что команда «Торнадо» была создана в 2016 году при поддержке Советника министра внутренних дел по Республике Татарстан, вице-президента Федерации хоккея РТ Андрея Александровича Рябова.