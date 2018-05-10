В США похитили костюм из фильма «Железный человек» стоимостью $320 тысяч

В Калифорнии полиция расследует похищение оригинального костюма, в котором актер Роберт Дауни-младший снимался в роли миллиардера-изобретателя Тони Старка в фильме «Железный человек» (Iron Man, 2008). Похищенные элементы костюма оценили в $320 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Сотрудники складского помещения полагают, что реквизит исчез в апреле. Факт пропажи был выявлен во вторник, 8 мая.



Напомним, фильм вышел в 2008 году и собрал $585,1 млн при бюджете в $140 млн. Фильм режиссера Джона Фавро в 2009 году была номинирована на премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты и монтаж звука.

