СМИ: УФСБ по Башкирии возглавил Юрий Серышев

Руководитель УФСБ по Астраханской области Юрий Серышев назначен на должность главы УФСБ по Башкирии. На этой должности Серышев сменит Олега Гайденко, сообщает портал ProUfu.ru.

Руководитель УФСБ по Астраханской области известе расследованиями антикоррупционных дел в отношении местных чиновников. Под его руководством были задержаны и посажены более 120 чиновников-взяточников.



По информации издания, Олег Гайденко перейдет на руководящий пост в погранслужбу ФСБ РФ.

Однако "Коммерсанту" в управлении ФСБ по Башкирии не подтвердили информацию об уходе Олега Гайденко. Представитель пресс-службы УФСБ по Башкирии Альфия Шайбакова сообщила, что «начальник управления Олег Гайденко служит по-прежнему в УФСБ России по РБ».

Напомним, что о возможном назначении Юрия Серышева на должность руководителя УФСБ по Башкирии стало известно еще в середине апреля.