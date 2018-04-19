СМИ рассказали о готовящихся перестановках в руководстве ФСБ в Башкирии

Журналисты спрогнозировали перестановки в руководстве УФСБ по Башкирии. По данным источников, глава управления генерал Олег Гайденко уйдет на повышение.

Его должен сменить генерал Юрий Серышев, возглавляющий управление ФСБ в Астрахани, передает портал proufu.ru со ссылкой на источники.

Гайденко же должен перейти в руководство пограничных войск ФСБ РФ.

Серышев же до работы в Астрахани руководил управлением ФСБ в Ингушетии.