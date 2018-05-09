Остановленный охраной Путина ветеран рассказал о случившемся

Ветеран Дмитрий Петрович Сыркашев, который сегодня вместе с Владимиром Путиным возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, рассказал РЕН ТВ об инциденте с охраной.



«Мы с ним (Путиным) вместе сидели на трибуне. Я сидел за спиной. Когда он только пришел, он обошел всех, поздоровался. Там были и другие ветераны. Он выступал с трибуны. А потом пошли к Могиле Неизвестного Солдата. Я ушел немного вперед», — рассказал ветеран.



После этого, по его словам, Путин к нему подошел, а затем они вместе с членами правительства и другими ветеранами последовали к Могиле Неизвестного Солдата.

Также Дмитрий Петрович рассказал, что больше всего ему понравилась новая техника, которая была представлена на параде.

«Техника такая, которая по своим качествам и параметрам во многом лучше, чем у стран Запада и Америки», — отметил Сыркашев.

Генерал-майор Дмитрий Петрович Сыркашев — кавалер ордена Красной Звезды. Он воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Смоленска и штурме Кенигсберга.



Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инцидент с ветераном «непреднамеренной случайностью».