Песков: инцидент с ветераном на параде — непреднамеренная случайность

После окончания парада в честь Дня Победы, сотрудник охраны оттолкнул ветерана, который попытался приблизиться к президенту РФ Владимиру Путину. Президент обратил внимание на ситуацию и вмешался, предложив пожилому мужчине пройти в Александровский сад, сообщает RNS.

«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — объяснил инцидент пресс-секретарь президента Дмитрий Песков радиостанции «Москва».

Напомним, на Красную площадь сегодня Знамя Победы вынес нижнекамец младший сержант Алексей Фокеев. Владимир Путин перед началом парада со сцены поздравил всех с Днем Победы.