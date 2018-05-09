США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий

Госдепартамент США принял решение ввести санкции против ряда иностранных и физических лиц за нарушение национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом сообщается в Федеральном реестре США.



Под ограничительные меры попали российские, иранские, северокорейские и китайские структуры, а также организации из Турции и Саудовской Аравии.



Среди российских организаций санкции введены против учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны в Курске, Конструкторского бюро приборостроения в Туле, 183-ого гвардейского зенитного ракетного полка, научно-производственного концерна «БАРЛ».



Всего в списке значатся 28 структур. Предполагается, что ограничительные меры будут дейстовать два года с момента вступления решения в силу. Американским ведомствам запретят заключать контракты с указанными компаниями, оказывать им какую-либо помощь и торговать оружием.

Накануне Вашингтон ввел санкции против компании «Рособоронэкспорт, обвинив в нарушении действующего в США режима нераспространения вооружений в отношении Ирана, КНДР и Сирии.