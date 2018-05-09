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УНИКС на выезде обыграл «Зенит» и вышел в лидеры Единой лиги ВТБ

17:46, 09.05.2018
УНИКС на выезде обыграл «Зенит» и вышел в лидеры Единой лиги ВТБ
Фото: realnoevremya.ru

Казанский УНИКС в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита».

Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился поражением хозяев со счетом 82:99 (27:22; 23:29; 14:24; 18:24).

После 24 матчей УНИКС вышел на первую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата, имея в своем активе 46 очков. На втором месте идет ЦСКА, набравший после 23 игр 44 очка, но имеющий игру в запасе.

Напомним, что в предыдущем матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на выезде обыграл пермскую «Парму» со счетом 88:81.

СпортБаскетбол Татарстан
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