УНИКС на выезде обыграл «Зенит» и вышел в лидеры Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита».

Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился поражением хозяев со счетом 82:99 (27:22; 23:29; 14:24; 18:24).



После 24 матчей УНИКС вышел на первую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата, имея в своем активе 46 очков. На втором месте идет ЦСКА, набравший после 23 игр 44 очка, но имеющий игру в запасе.



Напомним, что в предыдущем матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на выезде обыграл пермскую «Парму» со счетом 88:81.