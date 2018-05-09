УНИКС на выезде обыграл «Зенит» и вышел в лидеры Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита».
Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился поражением хозяев со счетом 82:99 (27:22; 23:29; 14:24; 18:24).
После 24 матчей УНИКС вышел на первую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата, имея в своем активе 46 очков. На втором месте идет ЦСКА, набравший после 23 игр 44 очка, но имеющий игру в запасе.
Напомним, что в предыдущем матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на выезде обыграл пермскую «Парму» со счетом 88:81.СпортБаскетбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым