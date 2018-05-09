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Президент Татарстана опубликовал в Instagram видео с поздравлением с Днем Победы

09:22, 09.05.2018
Президент Татарстана опубликовал в Instagram видео с поздравлением с Днем Победы
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram видео с поздравлением с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.




Ранее он также обратился к жителям республики, ветеранам и труженикам тыла. В обращении он отметил, что сейчас сложное время и необходимо защищать мирный труд и будущее детей.

«И сегодня, когда над планетой вновь нависла угроза глобального конфликта, наши славные Вооруженные Силы — наследники Великой Победы — эффективно противостоят безрассудным агрессивным замыслам и международному терроризму на ближних и дальних рубежах Отчизны. Наш мирный труд, счастливое будущее наших детей нуждаются в надёжной защите!» — заявил он.

ОбществоВласть Татарстан
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