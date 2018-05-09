Минниханов поздравил татарстанцев с 73-й годовщиной Победы

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики, участников войны и тружеников тыла с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

В своем обращении, опубликованном пресс-службой президента РТ, он отметил, что сейчас сложное время и необходимо защищать мирный труд и будущее детей.

Публикуем обращение полностью.

«Дорогие татарстанцы! Уважаемые участники войны и труженики тыла!

От имени Государственного Совета, Правительства Республики Татарстан и себя лично поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы – 9 мая – уже давно не только всенародный праздник, знаменующий собой окончание самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества, это – неотъемлемая составляющая нашей гражданской идентичности, яркий символ стойкости, мужества и величия духа многонационального народа великой страны.

Водружённое советским солдатом-освободителем на поверженном Рейхстаге Знамя Победы и сегодня вдохновляет нас на ратные и трудовые подвиги. Как точно подметил поэт Феликс Чуев: «И развернулось его торжество почестью нашим солдатам. Столько побед впереди у него! Первая лишь – в сорок пятом».

Великая Победа досталась нам ценой невосполнимых потерь: десятки миллионов погибших, тысячи сожжённых городов и сёл, разрушенные фабрики и заводы, уничтоженные памятники культуры. Лишь из одного Татарстана на битву с врагом ушли более семисот тысяч человек, почти половина из которых не вернулась к родным очагам. Мы никогда не забудем и не простим нацистам и их идеологическим наследникам многочисленных преступлений, ужасов геноцида, оккупации, голода и блокады.

И сегодня, когда над планетой вновь нависла угроза глобального конфликта, наши славные Вооружённые Силы – наследники Великой Победы – эффективно противостоят безрассудным агрессивным замыслам и международному терроризму на ближних и дальних рубежах Отчизны. Наш мирный труд, счастливое будущее наших детей нуждаются в надёжной защите!

Сегодня мы с особым уважением и сыновней признательностью чествуем представителей героического военного поколения – фронтовиков и тружеников тыла, самоотверженно бившихся за свободу Родины и приближавших заветный День Победы в заводских цехах, на колхозных полях и в конструкторских бюро. К сожалению, время неумолимо, и среди нас осталось очень мало непосредственных участников тех исторических событий. Искренне желаю вам, уважаемые ветераны, долгих лет жизни, счастья и благополучия!

Вечная память павшим героям! Слава народу-победителю!

Чистого неба над головой и радости созидательного труда вам, дорогие татарстанцы! С праздником! С Днём Победы!", — говорится в сообщении.