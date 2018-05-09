Нефть подорожала после объявления Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном

Нефть подорожала после объявления президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций против этой страны. Об этом сообщают «Ведомости».

Котировки на нефть Brent, снижавшиеся в течение дня на $3 на неподтвердившихся новостях о том, что полного выхода из сделки не будет, вернулись к прежним значениям и достигли $75,3 за баррель.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Также в заявлении американского лидера говорится о том, что США усилят санкции против Ирана. Кроме того, под них подпадут контрагенты страны.