Команда Навального обнаружила закупку шести новых iPhone для ведомства Минсельхоза РТ

Казанская команда оппозиционера Алексея Навального выяснила, что подведомственный минсельхозу РТ республиканский информационно-вычислительный центр (РИВЦ) закупает шести новых iPhone за 370 тыс. рублей.

Согласно документам закупки, на которые ссылается команда Навального, РИВЦ закупит у единственного поставщика — ООО «Ситилинк» два iPhone 8 256 Gb стоимостью по 58 990 рублей каждый, один iPhone 8 64 Gb за 49 990 рублей, два iPhone 8 Plus 64 Gb за 57 990 рублей каждый и один iPhone X 256 Gb за 85 990 рублей.

Замглавы РИВЦ Фаиль Зинатуллин пояснил необходимость покупки дорогостоящих аппаратов «резким началом весенне-полевых работ», из-за которых «повысилось количество разговоров, длительность связи, объем передачи фото и видеоинформации».

«Исходя из этого, необходимо укомплектовать руководство и начальников отделов высокопроизводительными смартфонами», — сказал Зинатуллин.



Ранее власти Актанышского района отменили тендер на покупку мебели для кабинета руководителя исполкома Энгеля Фаттахова его приемной и комнаты отдыха, а также комнаты совещаний общей стоимостью 1,67 млн рублей.