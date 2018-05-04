Власти Актаныша отменили тендер на ремонт кабинета Энгеля Фаттахова за 1,7 млн рублей

Власти Актанышского района отменили тендер на покупку мебели для кабинета руководителя исполкома Энгеля Фаттахова, его приемной и комнаты отдыха, а также комнаты совещаний общей стоимостью 1,67 млн рублей.



Судя по документации тендера, офис Фаттахова расположен в Актаныше на проспекте Ленина, 17, сообщает «Вечерняя Казань».

«Столешница должна состоят из рамы, изготовленной из массива бука, и вставки, облицованной кожей. Фасады ящиков должны быть изготовлены из массива древесины и иметь декоративную вставку со шпоном», — говорилось в тендере.

Отмечается, что хозяин кабинета и его посетители должны были сидеть в креслах «Боттичелли», выполненных из дерева и натуральной кожи черного цвета, — 24,5 тыс. рублей за штуку. При этом общее количество требовавшихся кресел — восемь.

Так обставить кабинет главе обошлось бы районному бюджету в 798,9 тыс. рублей. Ремонт приемной обошелся бы за 127 тысяч рублей: ресепшн из ЛДСП за 35 тыс. рублей, шкаф для одежды за 4,5 тыс. рублей.

Напомним, тендер на покупку офисной мебели общей стоимостью 1,67 млн рублей был размещен на сайте госзакупок 24 апреля исполкомом Актанышского района, которым Фаттахов руководит с января этого года.