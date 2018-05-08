В Казани произошел пожар в бане №12
Сегодня вечером в Казани на улице Товарищеская произошел пожар в бане №12. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре поступило в 18:56 на единый номер вызова экстренных служб 112. Прибыв на место ЧП пожарные обнаружили, что огонь охватил сауну на первом этаже.
В 19:20 сотрудники экстренной службы локализовали пламя, а через семь минут ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины возгорания.
Представители бани № 12 рассказали «Реальному времени», что возможной причиной пожара стало короткое замыкание.
Напомним, что в апреле в Казани при пожаре в жилом домепогибли два человека.Происшествия Татарстан
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