В Казани произошел пожар в бане №12

Сегодня вечером в Казани на улице Товарищеская произошел пожар в бане №12. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 18:56 на единый номер вызова экстренных служб 112. Прибыв на место ЧП пожарные обнаружили, что огонь охватил сауну на первом этаже.

В 19:20 сотрудники экстренной службы локализовали пламя, а через семь минут ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

Представители бани № 12 рассказали «Реальному времени», что возможной причиной пожара стало короткое замыкание.

Напомним, что в апреле в Казани при пожаре в жилом домепогибли два человека.