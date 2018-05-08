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«Динамо-Казань» по хоккею на траве одержало вторую победу подряд

20:30, 08.05.2018
«Динамо-Казань» по хоккею на траве одержало вторую победу подряд
Фото: fhtr.ru

Казанское «Динамо» во втором туре чемпионата России по хоккею на траве одержало победу над питерским «Метростроем».

Казанцы открыли счет уже на 4-й минуте встречи, гол после штрафного углового забил Семен Матковский. Спустя получаса игры гости, благодаря точному удару Александра Гилева, вернули ничейный результат. Однако дубль Павла Голубева, а также гол Алексея Майорова позволили «Динамо-Казань» одержать вторую победу подряд.

В следующем туре подопечные Араика Маргаряна встретятся с московским «Динамо-ЦОП Москомспорт». Матчи состоятся 13 и 14 мая на стадионе Центра хоккея на траве в Казани.

Спорт
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