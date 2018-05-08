Министр финансов и вице-премьер Башкирии собрались в отставку

Министр финансов Башкирии Рида Субханкулова и заместитель премьер-министра правительства Николай Хорошилов подали заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госсобрание Башкирии.



«С высокой долей вероятности участие в праймериз министров означает их уход из республиканского правительства осенью. Вероятные перестановки — это попытка усилить законодательную власть за счет опытных специалистов и одновременно инструмент привлечения внимания к праймериз и самой процедуре выборов в Госсобрание», — цитирует РБК политолога Дмитрия Михайличенко.

В случае успешного прохождения стадии предварительного голосования Субханкулова будет избираться в Усенском одномандатном избирательном округе №51, Николай Хорошилов — в Бирском одномандатном округе №37, где с ноября 2005 года до августа 2017 года занимал пост главы администрации.

Отмечается, что на праймериз подали заявки уже более 500 человек.

Ранее об участии в предварительном голосовании заявили министр ЖКХ Сергей Афонин и министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта.