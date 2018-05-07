Министры ЖКХ и спорта Башкирии намерены уйти в отставку

Министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Афонин и глава министерства молодежной политики и спорта Андрей Иванюта намерены покинуть свои посты.

Как пишет «Коммерсант», оба занимают должности с 2012 года.



Министры уже подали заявки на участие в выборах в курултай Башкирии, которые пройдут в сентябре. Они планируют избраться от партии «Единая Россия» и участвовать в предварительном внутрипартийном голосовании.

Афонин и Иванюта подтвердили изданию эту информацию и заявили, что решение об уходе из правительства приняли сами.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Башкирии с начала года выросли на 50%, до 55 млрд рублей.