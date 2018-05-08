Forbes назвал Путина, Си Цзиньпина и Трампа самыми влиятельными людьми в мире

Руководители Китая, России и США заняли первые строчки в рейтинге самых влиятельных в мире деятелей по версии Forbes. При этом председатель КНР Си Цзиньпин сместил с первой строчки президента России Владимира Путина. Дональд Трамп опустился на третье место.



Отмечается, что Си Цзиньпин расширил влияние после того, как добился изменений в Конституции страны. Однако Владимир Путин находится на лидирующих позициях в списке на протяжении последних четырех лет.

Победа Путина на президентских выборах 2018 года стала «самой значительной победой для кандидата на выборный пост за все время со времени краха СССР», пишет издание.

В десятку самых влиятельных людей мира также вошли:



Канцлер Германии Ангела Меркель

Основатель Amazon Джефф Безос

Папа римский Франциск

Создатель Microsoft Билл Гейтс

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Сооснователь Google Ларри Пейдж

Ранее журнал Forbes составил рейтинг пяти крупнейших продавцов и покупателей среди россиян в 2017 году.