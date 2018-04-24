Forbes составил рейтинг пяти крупнейших продавцов и покупателей среди российских бизнесменов

Журнал Forbes составил рейтинг пяти крупнейших продавцов и покупателей среди россиян в 2017 году.

Как сообщается на сайте издания, в совокупности они заключили сделки на общую сумму $14 млрд.

Рейтинг покупателей возглавили Михаил Фридман и партнеры. Они приобрели сеть магазинов Holland & Barrett, фармацевтическую компанию Parexel, хлебопекарную фирму BakeMark на общую сумму $5,3 млрд. Вторую строчку занял Леонид Михельсон, который весной 2017 года купил 17% акций химической компании «Сибур» у Кирилла Шамалова за $2,3 млрд. Тройку замыкает Сергей Гордеев, увеличивший долю в группе ПИК с 29,9 до 75% за $1,4 млрд.

Четвертое место оказалось у Михаила Гуцериева и его родственников — они закрыли сделку по покупке 24,6% «М.Видео», чья стоимость оценивается в $726 млн. Рейтинг покупателей закрывает Виктор Вексельберг, купивший акции UC Rusal, МРСК, Oerlikon, Schmolz+Bickenbach, АКАДО на общую сумму в $440 млн.

Лидером рейтинга продавцов стал основатель «Магнита» Сергей Галицкий, продавший банку ВТБ акции компании на $2,4 млрд. Следом идет тот же Кирилл Шамалов, который продал 17% акций химической компании «Сибур» ее основному акционеру Леониду Михельсону за $2,3 млрд. Третью строчку занял Михаил Прохоров, реализовавший 11% акций «Русала» и медиахолдинг РБК на $848 млн.

Предпоследнее место рейтинга занял Дмитрий Рыболовлев, в прошлом году продавший картину «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи, а также здание Военторга на Воздвиженке в Москве российской инвесткомпании Avica и китайской Fosun на общую сумму в $645 млн. Пятерку замыкает Олег Дерипаска, который провел крупнейшее за пять лет IPO в Лондоне. От этого он лично получил $500 млн, продав расписки на акции En+.

Ранее Forbes составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году, который возглавил Кирилл Шамалов.