В Татарстане возбудили уголовные дела в отношении шести браконьеров
Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Тукаевскому району задержали троих мужчин, которые незаконно ловили рыбу при помощи сетей.
Мужчины ловили рыбу на особо охраняемой природной зоне реки Кама Куйбышевского водохранилища. В ходе осмотра полицейские изъяли 30 рыб, а также орудие лова, сообщает МВД по РТ.
Кроме того, в начале мая задержаны двое других мужчин на берегу реки Мелекеска также за ловлю рыбы сетями. В настоящее время по обоим фактам возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов.
Максимальное наказание за нарушение — лишение свободы на срок до двух лет. На данный момент в отношении подозреваемых избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
Тем временем, в Пестречинском районе на берегу реки Меша у села Кулаево при незаконном вылове рыбы задержаны трое мужчин. В ходе осмотра изъято 67 рыб и орудия лова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Происшествия Татарстан
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