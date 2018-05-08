В Татарстане возбудили уголовные дела в отношении шести браконьеров

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Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Тукаевскому району задержали троих мужчин, которые незаконно ловили рыбу при помощи сетей.



Мужчины ловили рыбу на особо охраняемой природной зоне реки Кама Куйбышевского водохранилища. В ходе осмотра полицейские изъяли 30 рыб, а также орудие лова, сообщает МВД по РТ.

Кроме того, в начале мая задержаны двое других мужчин на берегу реки Мелекеска также за ловлю рыбы сетями. В настоящее время по обоим фактам возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Максимальное наказание за нарушение — лишение свободы на срок до двух лет. На данный момент в отношении подозреваемых избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Тем временем, в Пестречинском районе на берегу реки Меша у села Кулаево при незаконном вылове рыбы задержаны трое мужчин. В ходе осмотра изъято 67 рыб и орудия лова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.