Путин лично представил кандидатуру Медведева на пост премьера

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы лично представил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России и попросил депутатов поддержать его выбор.

«Рассчитываю на вашу способность участвовать в командной работе», — обратился к правительству Путин.



По его словам, Медведев со своей командой и АП работал над программой, которую накануне в майском указе изложил президент.

«Считаю, что реализовывать ее также должен Дмитрий Анатольевич», — добавил Путин.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года. Ранее Дмитрий Медведев сообщил депутатам, что на исполнение планов президента потребуется минимум 8 трлн рублей.