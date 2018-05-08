Соколов заявил о возможном расширении регулярного авиасообщения с Египтом

Между Каиром и Москвой может быть расширено авиасообщение за счет запуска рейсов в регионы Египта. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов.

«Дату (переговоров по открытию чартерного авиасообщения, — прим. ред.) мы пока не намечали. Не только чартерного, но и регулярного направлений других аэропортов, кроме столичного Каира», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что 11 апреля из России впервые с ноября 2015 года вылетел самолет в Египет.