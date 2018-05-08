Чистая прибыль «Энергобанка» по РСБУ в 2017 году снизилась на 18,6%

ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» по итогам 2017 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 326 млн рублей. Это на 18,6% меньше, чем в предшествующем году, говорится в отчетности, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

За прошлый год активы банка выросли на 1,34%, до 16,3 млрд рублей. Собственный капитал Банка возрос на 2,7 % и составил 4,2 млрд рублей.

Средства клиентов по итогам 2017 года составили 11,9 млрд рублей.

Ранее «Энергобанк» вновь потребовал банкротства «Станции» за долги в 53,5 млн рублей.