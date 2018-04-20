«Энергобанк» вновь потребовал банкротства «Станции» за долги в 53,5 млн рублей

ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» подало иск в Арбитражный суд Республики Татарстан о признании ООО «Станция» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 19 апреля. Сумма исковых требований составляет 53,5 млн рублей. Другие детали иска не приводятся.

ООО «Станция» является юридическим лицом империи «АКОС». Занимается технических обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей, а также легких грузовых автотранспортных средств.



В конце марта «Энергобанк» уже подавал исковое заявление о банкротстве «Станции» на ту же сумму. Однако суд принял решение оставить иск без движения в связи с отсутствием некоторых документов.