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«Энергобанк» вновь потребовал банкротства «Станции» за долги в 53,5 млн рублей

12:03, 20.04.2018
«Энергобанк» вновь потребовал банкротства «Станции» за долги в 53,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» подало иск в Арбитражный суд Республики Татарстан о признании ООО «Станция» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 19 апреля. Сумма исковых требований составляет 53,5 млн рублей. Другие детали иска не приводятся.

ООО «Станция» является юридическим лицом империи «АКОС». Занимается технических обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей, а также легких грузовых автотранспортных средств.

В конце марта «Энергобанк» уже подавал исковое заявление о банкротстве «Станции» на ту же сумму. Однако суд принял решение оставить иск без движения в связи с отсутствием некоторых документов.

ЭкономикаБанки Татарстан
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