БК «Нижний Новгород» сразится с саратовским «Автодором»

Во вторник, 8 мая, в Нижнем Новгороде состоится матч баскетбольного чемпионата «Единая Лига ВТБ».

БК «Нижний Новгород» примет саратовский «Автодор».

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего поединка:

— В Нижнем всегда играть непросто. Это характерная, неуступчивая команда. Важно остановить их снайперов и закрыть периметр, где угрозу представляют не только Одум и Стребков, но и «большие» Еловац, Губанов, атакующие из-за дуги с высоким процентом. Постараемся продемонстрировать против них нашу фирменную защиту — плотную, агрессивную и жесткую. Шаг за шагом мы движемся к своей цели. Должны проявить свои лучшие качества и продлить победную серию.

На момент очного поединка нижегородцы занимают 7-е место, набрав 30 очков, саратовцы на 5-й позиции с 35 очками.