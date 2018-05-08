Правительство РФ может снять с компании Ротенберга ответственность за безопасность Крымского моста

Генподрядчик строительства Крымского моста ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга в конце апреля попросил власти Крыма снять с компании полномочия по обеспечению транспортной безопасности моста, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В аппарате вице-премьера изданию подтвердили получение обращения, Минтрансу и правоохранительным органам поручено проработать вопрос и представить предложения. В самом министерстве также рассказали, что поручение поступило, позиция по итогам проработки будет представлена правительству.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин откроет движение по Крымскому мосту 15 мая. Отмечается, что мост готов на 98%. Движение автомобилей по Крымскому мосту будут запущено во второй половине мая.