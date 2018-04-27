Путин откроет движение по Крымскому мосту 15 мая

Президент России Владимир Путин откроет движение по Крымскому мосту 15 мая. Предполагается, что в торжественной церемонии также будет задействован новый российский лимузин проекта «Кортеж».

Прежде точная дата открытия моста не сообщалась. Отмечается, что до конца 2018 года по мосту смогут ездить только легковые машины и автобусы, после этого разрешение на передвижение будет дано также и для грузового транспорта. Железнодорожная часть моста должна быть открыта в декабре 2019 года, сообщает Daily Storm.

Ранее сообщалось, что мост готов на 98%. Движение автомобилей по Крымскому мосту будут запущено во второй половине мая. 25 апреля было завершено асфальтирование всех 19 км дороги по Крымскому мосту. Также установлены все мачты освещения, завершается монтаж барьерных ограждений и нанесение разметки.