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Создатели президентского «Кортежа» взяли в качестве прототипа ЗИС-110

02:33, 08.05.2018
Создатели президентского «Кортежа» взяли в качестве прототипа ЗИС-110
Фото: скриншот видео youtube.com

Сотрудники Государственного научно-исследовательского института НАМИ, разрабатывающие автомобиль проекта «Кортеж», который был впервые представлен во время инаугурации президента РФ Владимира Путина, рассказали о его особенностях.

«Мы изучали хроники прошлого века и взяли прототипом автомобиль ЗИС-110, который появился после войны. В нем много эмоциональных составляющих. Это и Парад Победы, и полет Гагарина — везде герои были на этой машине» — отметил главный дизайнер проекта Юрий Черненко.

По словам главного конструктора ЕМП Вадима Переверзева, автомобиль гибридный. На его борту имеется высоковольтная электрическая система, передают "Известия".

Все автомобили проекта «Кортеж» имеют полнопривод и по заверениям разработчиков достигают скорости 100 км/ч за шесть секунд. Кроме того, машины проекта оснащены девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что инаугурация президента РФ Владимира Путина пройдет без автомобиля проекта «Кортеж».

ПромышленностьМашиностроение
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