Создатели президентского «Кортежа» взяли в качестве прототипа ЗИС-110

Сотрудники Государственного научно-исследовательского института НАМИ, разрабатывающие автомобиль проекта «Кортеж», который был впервые представлен во время инаугурации президента РФ Владимира Путина, рассказали о его особенностях.

«Мы изучали хроники прошлого века и взяли прототипом автомобиль ЗИС-110, который появился после войны. В нем много эмоциональных составляющих. Это и Парад Победы, и полет Гагарина — везде герои были на этой машине» — отметил главный дизайнер проекта Юрий Черненко.



По словам главного конструктора ЕМП Вадима Переверзева, автомобиль гибридный. На его борту имеется высоковольтная электрическая система, передают "Известия".

Все автомобили проекта «Кортеж» имеют полнопривод и по заверениям разработчиков достигают скорости 100 км/ч за шесть секунд. Кроме того, машины проекта оснащены девятиступенчатой автоматической коробкой передач.



Ранее сообщалось, что инаугурация президента РФ Владимира Путина пройдет без автомобиля проекта «Кортеж».